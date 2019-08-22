Закарпатські митники вилучили «Mercedes» вартістю понад 302 тис. грн через приховані цигарки Суспільство | 22-08-2019, 14:02 0 34

На митному посту «Тиса» працівники Закарпатської митниці ДФС припинили незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Громадянин України перетинав митний кордон на автомобілі «MERCEDES-BENZ 316 CDI».

Співвітчизник для проходження митного контролю обрав «зелений коридор». При усному опитуванні громадянин заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони, або обмеження при переміщенні через митний кордон України.

На підставі наявності ознак облаштування транспортного засобу спеціально виготовленими сховищами, працівники митниці прийняли рішення про проведення повного огляду автомобіля.

Відтак в ході здійснення митного огляду у транспортному засобі митники виявили 278 пачок цигарок торгових марок «Marlboro» та «Winston», українського виробництва, з акцизними марками України.

Вартість цигарок 11 531 грн. Вартість транспортного засобу понад 302 тис. грн.

Тютюнові вироби були приховані у пустотілих порожнинах автомобіля.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил. Автомобіль та цигарки вилучено до рішення суду.

ДФС у Закарпатській області

