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Громадяни Китаю замість подушок везли чотири валізи бурштину
|Суспільство | 22-08-2019, 14:06
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Партію контрабандного бурштину виявили у пункті пропуску «Бориспіль».
Сьогодні під час заходів контролю в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби ініціювали спільно зі співробітниками Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС огляд багажу двох громадян Китаю. У чотирьох валізах правоохоронці виявили каміння бурштину.
Громадяни прямували на рейс до Пекіна, однак не вказали, що везуть такий товар. До того ж «сонячне каміння» іноземці замаскували під звичайні подушки. Загалом було виявлено понад 50 кілограмів бурштину.
По даному факту буде складено адмінпротоколи. Проводяться заходи щодо встановлення суми оцінки товару.
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