Громадяни Китаю замість подушок везли чотири валізи бурштину Суспільство | 22-08-2019, 14:06 0 72



Партію контрабандного бурштину виявили у пункті пропуску «Бориспіль».



Сьогодні під час заходів контролю в столичному аеропорту співробітники Держприкордонслужби ініціювали спільно зі співробітниками Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС огляд багажу двох громадян Китаю. У чотирьох валізах правоохоронці виявили каміння бурштину.



Громадяни прямували на рейс до Пекіна, однак не вказали, що везуть такий товар. До того ж «сонячне каміння» іноземці замаскували під звичайні подушки. Загалом було виявлено понад 50 кілограмів бурштину.



По даному факту буде складено адмінпротоколи. Проводяться заходи щодо встановлення суми оцінки товару.





