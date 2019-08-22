Кількість перевірок підприємств на Львівщині зменшилась на 38 відсотків, їх ефективність зросла Суспільство | 22-08-2019, 14:08 0 29



Управлінням аудиту Головного управління ДФС у Львівській області протягом січня-липня 2019 року проведено 432 перевірки, що на 266 перевірок, або на 38,4 відс. менше, ніж за той самий період 2018 року (698 перевірок). За цей період узгоджено результати 399 перевірок. Крім цього проведено 388 фактичних перевірок.

За результатами проведених перевірок у січні-липні 2019 року до бюджету донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати на суму 169,7 млн. грн., що на 25,2 млн.грн., або 17,4 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року (144,5 млн. гривень).

До бюджету за результатами перевірок, по яких настав термін сплати, забезпечено надходження узгоджених донарахувань на суму 57,6 млн. гривень. Це на 3,1 млн.грн., або на 5,7 відс. більше, ніж у січні-липні 2018 року (54,5 млн. грн.) Рівень стягнення складає 34,0 відс. (середній рівень стягнення по Україні станом на 01.08.2019 року склав 30,5 відсотка.).

