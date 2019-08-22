МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ Суспільство | 22-08-2019, 14:10 0 26





Сьогодні на базі Львівського прикордонного загону відбулася міжнародна координаційна нарада міжнародних експертів Місії EUAM з представниками Львівського та Мостиського прикордонних загонів, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської митниці ДФС України. Метою обговорення було - можливості запуску пілотного проєкту щодо розробки об'єднаної ІТ- системи та системи розпізнавання номерних знаків, міжвідомчої комунікації у пунктах пропуску та бронювання часу для перетину кордону в одному з пунктів пропуску на ділянці Львівського та Мостиського прикордонних загонів. Що дасть можливість комфортніше перетинати державний кордон.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

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