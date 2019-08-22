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У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА КОРДОНІ З ЄС ВИЯВИЛИ СИГАРЕТ НА МАЙЖЕ 2,7 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ
|Суспільство | 22-08-2019, 16:57
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Випадок трапився учора, 21 серпня, близько 20-ї години в пункті пропуску «Порубне». Для проходження прикордонно-митного контролю прибув вантажний автомобіль марки «Мерседес». Водій, громадянин Румунії, перетинав кордон із товарами сільськогосподарського призначення.
В ході огляду вантажівки у прикордонного наряду виникли сумніви щодо можливого переміщення забороненого товару чи предметів.
Згодом, під час поглибленого огляду автомобіля з’ясувалося, що підозри прикордонників не були даремними. Окрім, заявленого вантажу у ящиках зі сільськогосподарською продукцією прикордонниками та митниками виявлено майже 60 тисяч пачок марки «Marlboro», які були розфасовані по ящиках з приблизним співвідношенням 250 пачок на кожну коробку.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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