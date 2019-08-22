У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ НА КОРДОНІ З ЄС ВИЯВИЛИ СИГАРЕТ НА МАЙЖЕ 2,7 МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ Суспільство | 22-08-2019, 16:57 0 60

Випадок трапився учора, 21 серпня, близько 20-ї години в пункті пропуску «Порубне». Для проходження прикордонно-митного контролю прибув вантажний автомобіль марки «Мерседес». Водій, громадянин Румунії, перетинав кордон із товарами сільськогосподарського призначення.

В ході огляду вантажівки у прикордонного наряду виникли сумніви щодо можливого переміщення забороненого товару чи предметів.

Згодом, під час поглибленого огляду автомобіля з’ясувалося, що підозри прикордонників не були даремними. Окрім, заявленого вантажу у ящиках зі сільськогосподарською продукцією прикордонниками та митниками виявлено майже 60 тисяч пачок марки «Marlboro», які були розфасовані по ящиках з приблизним співвідношенням 250 пачок на кожну коробку.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

