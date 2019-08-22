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Сигарети в асортименті
|Суспільство | 22-08-2019, 18:29
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Українку та поляка викрили на незаконному переміщенні сигарет.
У пункті пропуску «Рава-Руська» зафіксовано два випадки приховування від митного контролю сигарет. В одному з них громадянка України, як пасажир автомобіля «Mercedes-Benz-Sprinter», приховала 520 пачок сигарет з фільтром з акцизними марками України під декоративною обшивкою в конструктивних порожнинах авто. Доступ до них став можливим шляхом демонтажу декоративної обшивки стінок багажного відділення салону автомобіля з використанням технічних засобів.
В іншому випадку громадянин Польщі намагався незаконно вивезти 300 пачок сигарет з фільтром без акцизних марок. Приховані сигарети містились в конструктивних порожнинах передніх дверей, боковинах багажника, а також у задньому бампері автомобіля «OPEL ASTRA».
В обох випадках складено протоколи про порушення митних правил, сигарети вилучено. Також вилучено автомобіль «Mercedes-Benz-Sprinter». Справи скерують до суду.
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