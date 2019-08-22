Сигарети в асортименті Суспільство | 22-08-2019, 18:29 0 50

Українку та поляка викрили на незаконному переміщенні сигарет.

У пункті пропуску «Рава-Руська» зафіксовано два випадки приховування від митного контролю сигарет. В одному з них громадянка України, як пасажир автомобіля «Mercedes-Benz-Sprinter», приховала 520 пачок сигарет з фільтром з акцизними марками України під декоративною обшивкою в конструктивних порожнинах авто. Доступ до них став можливим шляхом демонтажу декоративної обшивки стінок багажного відділення салону автомобіля з використанням технічних засобів.

В іншому випадку громадянин Польщі намагався незаконно вивезти 300 пачок сигарет з фільтром без акцизних марок. Приховані сигарети містились в конструктивних порожнинах передніх дверей, боковинах багажника, а також у задньому бампері автомобіля «OPEL ASTRA».

В обох випадках складено протоколи про порушення митних правил, сигарети вилучено. Також вилучено автомобіль «Mercedes-Benz-Sprinter». Справи скерують до суду.

