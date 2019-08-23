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Від сьогодні діють нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів

Суспільство | 22-08-2019, 19:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    
Від сьогодні діють нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів

Про це йшла мова під час прес-конференції в якій взяв участь Сергій Уретій – в.о. заступника начальника Закарпатської митниці ДФС.
Сергій Уретій поінформував присутніх про те, що працівники митниці діють на підставі і у спосіб передбачений законодавством. Тож, відповідно до чинного законодавства, із 22 серпня 2019 року запроваджуються нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту. Проте за словами в.о. заступника начальника Закарпатської митниці ДФС, наразі на пунктах пропуску ще не складено жодного протоколу за такі порушення.
Варто зазначити, що до цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів. Саме з цієї метою і відтерміновано до серпня запровадження більш жорсткої адміністративної відповідальності за порушення термінів вивезення транспортних засобів.
Загалом з 23 лютого цього року, коли закінчився пільговий період із застосування пониженої ставки акцизного податку для розмитнення автівок, по 21 серпня 2019 року оформлено 3408 транспортних засобів. З цієї кількості 448 – це автівки, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
За пільговий період з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019 року Закарпатською митницею ДФС оформлено 15 887 транспортних засобів, за які сплачено 990 млн 300 тис. грн. З них 12 093 – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Нагадаємо, що за новими правилами у разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 тис. грн. Якщо строк перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розкомплектування ТЗ розмір штрафу сягатиме 170 тис. грн або конфіскація таких авто.
Аналогічні розміри штрафів і при перевищенні строків тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб – сума штрафу складатиме 85 тис. грн, понад 30 діб, також у разі втрати або розкомплектування ТЗ – 170 тис. грн або конфіскація. Початком обчислення цих строків вважатиметься 22 серпня 2019 року.
Крім цього, передбачено відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування, тимчасово ввезеного на митну територію України чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого ТЗ у комерційних цілях. При такому порушенні доведеться сплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. грн.
ДФС у Закарпатській області
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