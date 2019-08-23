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Україна розповіла в ООН про утиски віруючих на окупованих Росією землях

Суспільство | 23-08-2019, 07:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на виступ тимчасового повіреного України при ООН Юрія Вітренка під час засідання Ради Безпеки ООН за формулою Арріа щодо захисту релігійних меншин в умовах збройних конфліктів

Окупаційна влада РФ грубо порушує свободу віросповідання на окупованих територіях Криму та Донбасу, переслідуючи вірян всіх конфесій та віросповідань, крім Московського патріархату.

Пряма мова: "Російська агресія проти моєї країни та тимчасова окупація частин української території супроводжуються систематичною дискримінацією, переслідуваннями та катуванням, які грубо порушують права українських громадян на релігійному ґрунті".

Деталі: За словами українського дипломата, окупаційна влада розгорнула "широку кампанію утисків проти українців на ґрунті їхніх релігійних переконань".

Вітренко процитував висновки моніторингової місії ООН з прав людини щодо України, у яких, зокрема, йдеться, що "всі віросповідання, крім Православної церкви Московського патріархату, схоже, піддаються тиску озброєних груп, переслідуванню, затриманням кліриків та прихожан, а також захопленням церковної власності".

Він розповів, що російська окупаційна влада на Донбасі навіть винайшла так звану "легалізацію" - за зразком російської - коли всім релігійним організаціям, крім Православної церкви Московського патріархату, наказується пройти перереєстрацію.

Вітренко додав, що через такі незаконні вимоги більше 1000 релігійних груп, визнаних за українським законодавством, не можуть продовжувати діяльність на тимчасово окупованому Донбасі.

Він нагадав також, що згідно зі звітом моніторингової місії ООН з прав людини за 2017 рік, перед окупацію півострова у 2014 році в Криму існували 2083 релігійні організації, а станом на вересень 2017 року лишилися тільки 722.

Український дипломат зауважив, що за останні роки ситуація лише погіршилася. Масштабні рейди окупаційної влади проти мусульман-кримських татар призвели до десятків арештів та затримань невинних людей за сфальшованими звинуваченнями.

Крім того, додав він, постійних утисків зазнає Православна церква України. У березні цього року окупаційна влада РФ затримала Архієпископа Сімфоропольського і Кримського Климента - лідера української православної громади Криму - за вигаданими звинуваченнями. У квітні цього року, росіяни ініціювали експропріацію останньої української церкви у Криму, а менш як місяць тому, навіть сплюндрували її приміщення.
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