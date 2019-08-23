Якої погоди чекати в День прапора: синоптик дала "святковий" прогноз Суспільство | 23-08-2019, 09:10 0 21 Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook



23 серпня, у День державного прапора України, в більшості областей очікується суха і тепла погода.



Пряма мова: "День Прапора в Україні буде сонячним".



Деталі: За прогнозом Діденко, лише поблизу Карпат та на північному сході, Сумщина, Харківщина, ймовірні локальні грозові дощі.



Температура повітря на Заході та Півночі очікується комфортною, +24+28 градусів. На Півдні, Сході, у більшості центральних областей, окрім Вінниччини, триватиме спека:+30+35 градусів.



Вітер буде поривчастий, до сильного.



У Києві 23 серпня день очікується сонячним та теплим, близько +25 градусів.



На День Незалежності повітря розігріється до +27+28 градусів.