Напередодні Дня прапора обстрілів на Донбасі побільшало – 2 поранених Суспільство | 23-08-2019, 09:11 0 21 22 серпня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, б’ючи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.



Два українські військовослужбовці внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення за минулу добу.



Деталі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:



- тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;



- двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;



- тричі в районі Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;



- поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:



- поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



- у районі Зайцевого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;



- двічі неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.



Зазначимо, що у попередні дві доби було по 7 обстрілів.



Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.