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Напередодні Дня прапора обстрілів на Донбасі побільшало – 2 поранених

Суспільство | 23-08-2019, 09:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 21 21    
22 серпня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, б’ючи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Два українські військовослужбовці внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення за минулу добу.

Деталі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:

- тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- тричі в районі Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:

- поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

- у районі Зайцевого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- двічі неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.

Зазначимо, що у попередні дві доби було по 7 обстрілів.

Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
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