|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Напередодні Дня прапора обстрілів на Донбасі побільшало – 2 поранених
|Суспільство | 23-08-2019, 09:11
| 0 21
|
|22 серпня бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню, б’ючи з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Два українські військовослужбовці внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення за минулу добу.
Деталі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів:
- тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- тричі в районі Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли:
- поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- у районі Зайцевого – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- двічі неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та снайперської гвинтівки.
Зазначимо, що у попередні дві доби було по 7 обстрілів.
Від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
|
|