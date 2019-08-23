Ще 63 бійцям місто виплатить допомогу в розмірі 100 тис грн. Перелік осіб Суспільство | 23-08-2019, 10:44 0 194 Сьогодні, 23 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради прийняв рішення про надання одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань учасникам антитерористичної операції та членам сім’ї померлого — мешканцям м. Львова. Цього разу допомогу в розмірі 100 тис. грн. отримають 61 учасник бойових дій на Сході України та 2 сім’ї загиблих бійців. Загалом місто надало таку допомогу вже 2 404 військовим-мешканцям м. Львова на загальну суму 240,4 млн. грн.



Так, зараз допомогу отримають:



ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОН



1



Демченко Віталій Валерійович



2



Мальцев Олександр Юрійович



3



Федюк Павло Юрійович



ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН



4



Будасов Олег Володимирович



5



Буца Василь Михайлович



6



Лемешов Ігор Олександрович



7



Магола Роман Миколайович



8



Маруняк Руслан Петрович



9



Мухін Ростислав Вікторович



10



Пастух Олег Іванович



11



Процько Наталія Богданівна



12



Репетило Євген Богданович



13



Рудницький Олег Володимирович



14



Скобайло Василь Васильович



15



Філіпчук Сергій Миколайович



16



Фурман Тетяна Володимирівна



17



Чорний Володимир Васильович



ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН



18



Гаман Мар’яна Володимирівна



19



Гордієнко Ігор Миколайович



20



Кубішин Олег Іванович



21



Приліпко Олександр Петрович



22



Рудницький Роман Миколайович



23



Скуратівський Юрій Євгенійович



24



Суділін Сергій Володимирович



25



Яровик Олег Ігорович



СИХІВСЬКИЙ РАЙОН



26



Бондаренко Олександр Віталійович



27



Боровий Андрій Вікторович



28



Григор'єв Максим Юрійович



29



Лис Олег Степанович



30



Макеєв Денис Сергійович



31



Полтавець Віктор Миколайович



32



Проць Юрій Ігорович



33



Стаховський Михайло Олександрович



34



Струк Володимир Володимирович



35



Струк Ігор Ярославович



36



Четверіков Роберт Гаврилович



ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН



37



Гулій Степан Богданович



38



Мельник Ольга Ігорівна



39



Миколаєнко В'ячеслав Петрович



40



Петегирич Роман Олегович



41



Петрик Петро Володимирович



42



Романів Оксана Орестівна



43



Степченков Вадим Олександрович



44



Хавик Микола Павлович



45



Черв'яков Віталій Володимирович



46



Шнайдер Надія Валеріївна



ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН



47



Блажинський Дмитро Романович



48



Винник Назар Ярославович



49



Гойдало Юрій Володимирович



50



Дільний Андрій Володимирович



51



Жінчин Василь Олексійович



52



Жук Сергій Володимирович



53



Івануджак Микола Михайлович



54



Колесник Юрій Олександрович



55



Мартинюк Роман Вікторович



56



Маршин Валерій Олександрович



57



Мрій Ростислав Анатолійович



58



Музика Олег Юрійович



59



Сосновський Віктор Олександрович



60



Фединяк Володимир Степанович



61



Яночко Іван Мар'янович



62



Смольянова Ірина Олександрівна



Сім’я померлого



63



Ворожбит Андрій Володимирович



Сім’я померлого



Нагадаємо, цю програму прийнято у 2015 році, і діятиме вона до 2022 року включно. Загалом на її фінансування передбачено 610 млн грн.