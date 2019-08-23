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З жовтня застосовуватимуться нові штрафи за порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних

Суспільство | 23-08-2019, 11:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 61 61    

Фахівці Головного управління ДФС в Закарпатській області повідомляють, що за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних передбачені штрафні санкції.
Розмір штрафних санкцій залежить від кількості календарних днів порушення платником акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) та визначений від 2 до 40 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового, зазначених у таких акцизних накладних/розрахунках коригування.
Штрафні санкції у розмірі 50 та 2 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального або спирту етилового за відсутність з вини платника акцизного податку, який отримав пальне або спирт етиловий, реєстрації в ЄРАН акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після граничного терміну реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/розрахунку коригування.
Нові штрафні санкції, за порушення термінів та порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування, другого примірника акцизної накладної/другого примірника розрахунку коригування вперше починають застосовуватись із 1 жовтня 2019 року, тобто такі штрафні санкції можуть бути застосованими до акцизних накладних, розрахунків коригування до них, дата реєстрації яких в ЄРАН починається з 1 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, згідно з оновленою редакцією статті 231 Податкового кодексу з 1 липня 2019 року значно розширено умови та реквізити складання акцизних накладних, коло суб’єктів, які зобов’язані їх складати та реєструвати, визначені терміни для складання та реєстрації в ЄРАН акцизних накладних при ввезенні пального або спирту етилового на митну територію України, запроваджено новий порядок складання та терміни реєстрації в ЄРАН акцизних накладних в одному та двох примірниках з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі, з акцизного складу, з акцизного складу пересувного, та/або розрахунків коригування.
ДФС у Закарпатській області
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