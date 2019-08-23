Організаторка міжнародного каналу торгівлі людьми понесла покарання Суспільство | 23-08-2019, 13:34 0 51



Співробітники оперативно-розшукових підрозділів Держприкордонслужби України спільно із взаємодіючими правоохоронними органами продовжують заходи з протидії злочинній діяльності в сфері торгівлі людьми.



На початку березня цього року, оперативниками Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, спільно зі співробітниками ГУНП у Дніпропетровській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області ліквідували діяльність міжнародного каналу торгівлі людьми. Тоді, в пункті пропуску «Гоптівка», що на Харківщині, правоохоронці затримали громадянку України. Вона, використовуючи уразливий стан молодих жінок, завербувала та організувала переправлення на територію РФ двох жительок Дніпропетровської області. Організаторка незаконного бізнесу планувала використовувати дівчат за кордоном у сфері надання послуг інтимного характеру.



В рамках відкритого за вказаним фактом кримінального провадження, організаторці каналу було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини».



У липні цього року Дергачівським районним судом Харківської області організаторку злочинного бізнесу визнано винною за ст.149 КК України. Їй призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з призначенням випробувального строку на 3 роки. У серпні вирок суду набрав законної сили.













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