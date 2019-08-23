У теруправлінні ДБР, розташованому у місті Львові, оголошено конкурс на 9 посад слідчих. Суспільство | 23-08-2019, 14:06 0 19 Зокрема:

слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції (квота «а») – 4 посади;

слідчого відділу з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя (квота «а») – 3 посади;

слідчого відділу з розслідування військових злочинів (квота «а») підпункту 1 пункту 3 Розділу – 2 посади.

Увага! Квота «а» передбачає досвід роботи на посаді слідчого органу досудового розслідування не менше двох років, у тому числі зайняття протягом останнього року посади слідчого органів прокуратури.

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі на посади слідчих, приймаються з 27 серпня до 17 вересня включно у м. Києві.

Детальніше про умови конкурсу – за посиланням.

Також в теруправлінні ДБР, розташованому у місті Львові, оголошено конкурс на 2 посади державної служби. Зокрема:

головного спеціаліста сектору матеріально-технічного забезпечення – 1 посада;

провідного спеціаліста (ІТ) сектору матеріально-технічного забезпечення– 1 посада.

Документи від кандидатів, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються з 2 до 27 вересня включно у м. Києві.

Детальніше про умови конкурсу – за посиланням.

Нагадаємо, що теруправління ДБР, розташоване у місті Львові, поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області.