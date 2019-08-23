Режим роботи ЦОП Закарпаття напередодні святкового дня та вихідні дні в серпні! Суспільство | 23-08-2019, 14:08 0 21

У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують про режим роботи Центрів обслуговування платників напередодні святкового дня та про вихідні дні в серпні 2019 року:

23 серпня 2019 року – відповідно до законодавства про працю день скорочено на одну годину (до 15 год. 45 хв.);

24, 25, 26 серпня 2019 року – вихідні дні.

ДФС у Закарпатській області

