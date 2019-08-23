|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Режим роботи ЦОП Закарпаття напередодні святкового дня та вихідні дні в серпні!
|Суспільство | 23-08-2019, 14:08
| 0 21
|
У Головному управлінні ДФС у Закарпатській області інформують про режим роботи Центрів обслуговування платників напередодні святкового дня та про вихідні дні в серпні 2019 року:
23 серпня 2019 року – відповідно до законодавства про працю день скорочено на одну годину (до 15 год. 45 хв.);
24, 25, 26 серпня 2019 року – вихідні дні.
ДФС у Закарпатській області
|
|