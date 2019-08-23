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Понад 248 громадян на Львівщині з початку року придбали страховий стаж для призначення пенсії

Суспільство | 23-08-2019, 14:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 19 19    

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з початку 2019 року змогою придбати страховий стаж для призначення пенсії скористались 248 мешканців Львівської області. З них, 205 громадян уклали договори про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за попередні періоди та 43 − про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
З метою збільшення страхового стажу громадяни мають змогу щодо:
- одноразової сплати єдиного соціального внеску за укладеним договором у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за попередні періоди, в яких такий громадянин не підлягав загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі, за період з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року). При цьому, сума єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. У 2019 році така сума становить 1836,12 гривень за місяць;
- сплати єдиного внеску, на період не менше одного року, за укладеним договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. В цьому випадку, сума єдиного внеску, яка підлягає щомісячній сплаті не повинна бути меншою 918,06 гривень.
Інформацію про перелік документів, необхідних для укладення даних договорів зазначено в Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449. Також з нею можна ознайомитися на субсайті Територіальних органів ДФС у Львівській області (lv.sfs.gov.ua) за посиланням http://lv.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/389599.html
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