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Як діятимуть нові штрафні санкції за порушення при переміщенні транспортних засобів
|Суспільство | 23-08-2019, 14:49
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З 22 серпня 2019 року штрафуватимуть власників нерозмитнених авто. Якою є сума штрафів? Хто і де може оштрафувати власника нерозмитненої машини? І скільки ще залишилося «євро блях» в області? На ці та інші питання відповідав Микола Ясевич – заступник начальника Закарпатської митниці ДФС у студії телеканалу UA: Закарпаття.
Переглянути відео можна за посиланням: https://www.facebook.com/suspilne.zakarpattia/videos/426290897994271?s=100001299157122&v=e&sfns=mo.
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