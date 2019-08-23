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Податковими міліціонерами Львівщини виявлено велику партію побутової техніки іноземного виробництва ввезеної в Україну без сплати митних платежів
|Суспільство | 23-08-2019, 14:51
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В межах операцій «Рубіж», „Бастіон” та „Мережа” встановлено, що в одному із складських приміщень м.Борислава здійснювалось накопичення та реалізація побутової техніки європейських виробників, яка ввозиться до України подрібненими партіями без сплати митних платежів та податків.
Реалізація техніки відбувалась через Інтернет-магазин і поштових операторів.
В результаті санкціонованих судом і проведених обшуків в межах кримінального провадження за частиною 2 статтею 212 Кримінального Кодексу України («Ухилення від сплати податків у великих розмірах») виявлено та вилучено побутову техніку іноземного виробництва орієнтовною вартістю близько 4 млн.грн., печатки контрагентів-нерезидентів, банківські картки, чорнову бухгалтерію, не обліковану („тіньову”) готівку.
Тривають першочергові слідчі дії.
Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за такі дії у вигляді штрафу від 2000 до 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 до 51 тис. грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
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