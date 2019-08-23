Голова ДПСУ: Відомство кардинально змінюється, а структурні зміни забезпечать ефективне виконання головних завдань Суспільство | 23-08-2019, 15:13 0 57

Сьогодні, 23 серпня, під час виступу на засіданні колегії МВС Сергій Дейнеко наголосив, що Державна прикордонна служба України кардинально змінюється, а структурні зміни забезпечать ефективне виконання головних завдань.



«Основні зусилля зосереджено на забезпеченні надійної охорони державного кордону та безперебійності роботи пунктів пропуску. З початку року прикордонниками оформлено майже 55 млн осіб і 10 млн одиниць транспорту. Протягом останніх років зберігається тенденція до зростання потоків. Особливо стрімко зростає пасажиропотік на повітряній ділянці, по особам на 25% і літакам на 12%», - сказав керівник ДПСУ.



При цьому він відмітив, що важливим є безпекова складова з одночасним забезпеченням комфортних умов для подорожуючих. Зокрема, запроваджений біометричний контроль на кордоні дав змогу внести в бази біометричні дані понад 900 тис. іноземців з країн ризику.



Він зазначив і про зростання в 1,6 раза виявлення підроблених паспортів, таких наразі виявлено 865. Крім того, цього року за базами даних Інтерполу реалізовано понад 2 тис. 300 інформацій, з них – 913 щодо осіб, які перебували в міжнародному розшуку та 91 – про викрадені автомобілі.



Також Сергій Дейнеко відмітив про ефективну взаємодію з профільними підрозділами Нацполіції та Укрбюро Інтерполу. Зокрема, у співпраці з ними припинено діяльність 12 каналів торгівлі людьми, затримано 16 організаторів.



На запитання Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо необхідності покращення ситуації в КПВВ в районі проведення ООС та на межі з тимчасово окупованим Кримом Голова Держприкордонслужби зазначив, що ситуація на цих напрямках залишається контрольованою.



«Прикордонники забезпечують функціонування 5 контрольних пунктів в`їзду-виїзду на сході країни та 3 – на межі з Кримом. Потоки як пасажирів, так і транспорту постійно зростають. І на сьогодні складають приблизно пяту частину від всього пасажиро-транспортного потоку загалом по Україні. В той же час, з огляду на безпекову складову контроль в КППВ здійснюється більш ретельно», - сказав Сергій Дейнеко.



Також він акцентував увагу про виконання завдань авіаційними та морськими підрозділами відомства, ефективність яких значно підвищиться після отримання нових одиниць техніки в рамках проектів, які реалізуються МВС.



