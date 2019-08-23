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З початку року завдяки вжитим заходам фіскальною службою Львівщини погашено понад 267 млн грн податкових боргів

Суспільство | 23-08-2019, 18:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 71 71    


Сума податкового боргу суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Головному управлінні ДФС у Львівській області, до Зведеного бюджету України на Львівщині станом на 01.08.2019 року склала 3 498,7 млн. гривень.
З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням погашення податкового боргу Головного управління ДФС у Львівській області та відокремленими управліннями ГУ ДФС у Львівській області вжито ряд заходів, в тому числі:
- описано майна в податкову заставу на суму 351,9 млн. гривень;
- направлено 61 позов до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 62,0 млн. грн., судами задоволено 14 позовів на суму 8,0 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 22,6 млн. гривень;
- направлено 6 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 3,3 млн. грн., задоволено 5 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 22,6 млн. гривень.
В результаті цих та інших заходів протягом січня-липня 2019 року погашено 267,3 млн. грн. податкових боргів, в тому числі:
- живими коштами – 159,8 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).
- через списання боргу – 107,5  млн. грн. (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).
Слід нагадати, що з інформацією щодо суб’єктів господарювання Львівської області, які мають податковий борг, можна ознайомитись в розділі «Переліки» підрозділі «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг» офіційного порталу ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/pereliki-/296361.html
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