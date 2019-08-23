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9 ПАКУНКІВ СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ
|Суспільство | 23-08-2019, 18:49
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Понад 4 тисячі пачок сигарет виявили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону.
Прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Дякове» під час патрулювання кордону виявив 9 пакунків з тютюновими виробами. Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 4300 пачок сигарет.
Наразі тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Згодом їх передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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