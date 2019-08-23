9 ПАКУНКІВ СИГАРЕТ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ Суспільство | 23-08-2019, 18:49 0 66

Понад 4 тисячі пачок сигарет виявили сьогодні вранці прикордонники Мукачівського загону.

Прикордонний наряд відділення інспекторів прикордонної служби «Дякове» під час патрулювання кордону виявив 9 пакунків з тютюновими виробами. Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 4300 пачок сигарет.

Наразі тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу. Згодом їх передадуть співробітникам ДФС.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



