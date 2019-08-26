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Війна на сході: 13 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 3 поранені
|Суспільство | 26-08-2019, 08:59
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|Збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.
"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення", - звітують у штабі.
"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано",- повідомили військові.
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