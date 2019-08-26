Війна на сході: 13 обстрілів за добу, 1 боєць ООС загинув, 3 поранені Суспільство | 26-08-2019, 08:59 0 76 Збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.



"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, троє військовослужбовців отримали поранення", - звітують у штабі.



"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано",- повідомили військові.