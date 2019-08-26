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Окупанти провели над Кримом навчально-бойові пуски ракет

Суспільство | 26-08-2019, 10:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 68 68    
В окупованому Росією Криму на полігоні бойової підготовки винищувачі Су-30СМ виконали навчально-бойові пуски ракет класу "повітря-повітря" по повітряних цілях умовного противника.

Деталі: Відповідно до повідомлення, навчально-бойові завдання виконували 10 літаків Су-30СМ зі складу з'єднання ВПС і ППО Південного військового округу.

У прес-службі Чорноморського флоту заявили, що в ході навчально-тренувальних польотів льотчики виконали нормативи з підняття в повітря літаків для перехоплення і знищення повітряних цілей умовного супротивника, "відпрацювали комплекс заходів з пошуку, виявлення та знешкодження повітряних світлових мішеней ракетами класу "повітря- повітря".
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