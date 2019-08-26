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НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ ТРИ СПРОБИ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ

Суспільство | 26-08-2019, 10:16Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    


Три спроби тютюнової контрабанди припинили прикордонники Мукачівського загону впродовж вихідних. У суботу пізно ввечері потай перемістити через кордон тютюнові вироби намагався 44-річний громадянин України. Плануючи поїздку за кордон, чоловік запакував тютюновими виробами повітряний фільтр та конструктивні порожнини розташовані в шумоізоляції багажного відсіку свого автомобіля «Ауді», яким прибув у пункт пропуску «Вилок» . Під час прикордонно-митного огляду у цих сховках виявили 78 пачок сигарет. І тютюнові вироби, і авто у чоловіка вилучили. Сума оцінки вилучених предметів склала більш ніж 80 тисяч гривень.
Ще одну спробу прихованого переміщення тютюнових виробів припинили учора ввечері прикордонники спільно з працівниками митниці в пункті пропуску «Дякове». Прихований тютюн правоохоронці виявили в автомобілі марки «Фольксваген». Керував авто 40-річний громадянин Румунії, який тютюновими виробами «накачав» задні та запасне колесо легковика. Під час поглибленого огляду з виявлених сховків дістали 350 пачок сигарет. Окрім контрабандного тютюну, іноземець позбувся ще й свого автомобіля.
А прикордонний наряд відділу «Лужанка», учора ввечері затримав поблизу кордону громадянина України, у наплічнику якого знаходився тепловізор. Під час фільтраційних заходів чоловік зізнався, що шукав місце де можна перемістити тютюнові вироби. Наразі на чоловіка складено протокол про адмінправопорушення. Оцінку його діям визначатиме суд.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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