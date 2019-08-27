ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ НА ВОЛИНІ ЧЕРГОВУ ПАРТІЮ ЦИГАРОК Суспільство | 27-08-2019, 10:33 0 40



Державна прикордонна служба в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2019», нарощує зусилля для протидії правопорушенням на кордоні.

Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині «зелені берети» вилучили п’ять тисяч пачок цигарок різних торгових марок. Їх було заховано в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща.

Вилучений товар передано працівникам митної служби.

Довідка: прикордонниками Львівського загону цього року було виявлено більш ніж 85 тисяч пачок цигарок.



Пресслужба Львівського прикордонного загону



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