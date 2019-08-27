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ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ НА ВОЛИНІ ЧЕРГОВУ ПАРТІЮ ЦИГАРОК

Суспільство | 27-08-2019, 10:33Коментарів: 0 0 Переглядів: 40 40    


Державна прикордонна служба в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2019», нарощує зусилля для протидії правопорушенням на кордоні.
Прикордонники Львівського загону вкотре запобігли незаконному переміщенню через державний рубіж контрафактних тютюнових виробів. У залізничному пункті пропуску «Володимир-Волинський», що на Волині «зелені берети» вилучили п’ять тисяч пачок цигарок різних торгових марок. Їх було заховано в один із вагонів з рудою, який прямував до Республіки Польща.
Вилучений товар передано працівникам митної служби.
Довідка: прикордонниками Львівського загону цього року було виявлено більш ніж 85 тисяч пачок цигарок.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

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