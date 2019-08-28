Заборгованість по єдиному внеску на Львівщині зменшено на 5,6 млн гривень Суспільство | 27-08-2019, 14:02 0 83



В управлінні погашення боргу Головного управління ДФС у Львівській області повідомили, що сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.08.2019 cкладає 810,1 млн. грн., в т.ч.: 504,0 млн. грн. по юридичних особах та – 306,1млн. грн. по фізичних особах.

Значну суму заборгованості станом на 01.08.2019 мають підприємства вугільної галузі ‒ 355,5 млн. грн. Це 43,9 відс. від загальної суми боргу по області. Заборгованість ДП ,,Львіввугілля” зі структурними підрозділами – 347,8 млн. гривень.

З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2019 році скеровано до органів державної виконавчої служби 4561 вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 500,5 млн. гривень. Стягнено боргу з єдиного внеску органами державної виконавчої служби згідно з переданими вимогами на загальну суму 5,6 млн. гривень.

