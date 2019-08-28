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НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ КОНГІЄЦЬ, КВАЗІ – БОЛГАРИН ТА УКРАЇНКА СПРОБУВАЛИ ПЕРЕВІРИТИ ПИЛЬНІСТЬ ПРИКОРДОННИКІВ

Суспільство | 27-08-2019, 14:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ КОРДОНІ КОНГІЄЦЬ, КВАЗІ – БОЛГАРИН ТА УКРАЇНКА СПРОБУВАЛИ ПЕРЕВІРИТИ ПИЛЬНІСТЬ ПРИКОРДОННИКІВ
Упродовж вихідних та святкових днів прикордонники Львівського викрили трьох громадян з фальшивими документами.

В аеропорту «Львів» під час оформлення рейсу до Стамбула прибулий пасажир на прикордонний контроль надав паспорт та посвідку на постійне місце проживання. Проте під час вивчення документа, прикордонники встановили, що посвідка громадянина Конго повністю підроблена.
У пункті пропуску «Угринів» прикордонники виявили іноземця, який на контроль пред’явив підроблений паспорт громадянина Болгарії. Згодом з’ясувалося, що іноземець є громадянином Афганістану. Відносно іноземця складено протокол про адмінправопорушення за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.
І в цьому ж пункті пропуску прикордонники виявили громадянку України, яка на контроль надала закордонний паспорт. Під час перевірки документа співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробки гербової печатки консульської установи.
Усі підробки вилучено та за фактами виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів» повідомлено  співробітників Національної поліції.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

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