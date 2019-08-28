Працівники Львівської митниці ДФС вилучили два автомобілі через підроблені документи Суспільство | 27-08-2019, 15:35 0 123



Так громадянин України подав до митного контролю товаросупровідні документи на придбані ним авто за кордоном. Згідно з ними продавцем зазначено фірму з Німеччини, вартість «Mercedes-Benz - B 180» 2014 р.в. – 5 100 євро, що згідно з курсом НБУ на день подання документів становить 142 025 грн., а «AUDI-Q7» 2009 р.в. – 5 500 євро (153 165 гривень).

Працівники митниці ініціювали перевірку поданих до митного контролю товаросупровідних документів і не дарма. Як з’ясувалось, названа фірма не відправляла цих транспортних засобів в Україну. Також встановлено, що продавцем «AUDI-Q7» є фізична особа, а його вартість становить 10 500 євро, що згідно з курсом НБУ відповідає сумі 292 406 грн. Так громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення транспортних засобів з приховуванням від митного контролю.

Такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобілі вилучено. Справи скерують до суду.

