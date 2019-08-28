Майже 21 млн грн збитків відшкодовано державі за результатами діяльності слідчих фіскальної служби Львівщини Суспільство | 27-08-2019, 15:35 0 75



Протягом січня-липня 2019 року слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області проводилось розслідування у 123 кримінальних провадженнях.

Всього за вказаний період слідчими закінчено досудове розслідування у 55 кримінальних провадженнях.

В процесі розслідування кримінальних проваджень протягом січня-липня 2019 року встановлено збитків у закінчених провадженнях на суму 20969 тис. грн. проти 14433 тис. грн. у 2018 році, 8915 тис. грн. – у 2017 році.

Вжитими заходами відшкодовано збитків на загальну суму 20969 тис. грн., що складає 100 % від суми завданих державі збитків у закінчених кримінальних провадженнях (за аналогічний період 2018 року – 14433 тис. грн., 2017 року – 7954 тис. гривень).

