Для діток з інвалідністю організовують чергове заняття у творчій майстерні Суспільство | 27-08-2019, 17:17 0 87 Відділ соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовує уже третє заняття для дітей з інвалідністю у творчій майстерні. Заняття відбудеться 28 серпня о 16.00 год. у приміщенні Центральної дитячої бібліотеки (вул. Хуторівка, 24).



«Наприкінці літа хочеться створити щось веселе і яскраве. Тому під час заняття ми будемо створювати коробку з паперу у вигляді бджілки. Так ми хочемо вдосконалити вміння та навички роботи з кольоровим папером, адже діти виготовлятимуть коробку за зразком, однак за власним задумом, а тому розвиватимуть художній смак і творче мислення, дрібну моторику рук», — повідомили організатори.



До заходу залучили дітей, віком 7−15 років.



Контактна особа для ЗМІ: Оля Андрушко, тел.: 096 23 73 510.