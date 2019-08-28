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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 27-08-2019, 18:27
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за професіями
Електромеханік з ліфтів 3-4 розряду, електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4 розряду, електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній
4 розряду
для Львівського комунального підприємства «Львівсвітло»
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-59-95, 244-59-91).
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