ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 27-08-2019, 18:27 0 124



Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за професіями

Електромеханік з ліфтів 3-4 розряду, електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі 4 розряду, електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

4 розряду

для Львівського комунального підприємства «Львівсвітло»



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-59-95, 244-59-91).



