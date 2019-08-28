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Лондон, Париж і Берлін закликали зберігати санкції проти КНДР
|Суспільство | 28-08-2019, 07:52
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|Дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали в ООН на необхідність збереження міжнародних санкцій щодо Північної Кореї після нещодавно проведених Пхеньяном ракетних випробувань.
Про це йдеться в спільній заяві країн, передає Інтерфакс-Україна.
"Міжнародні санкції повинні бути збережені, і вони повинні повною мірою і суворо дотримуватися доти, поки ядерна і балістична програми Північної Кореї не будуть ліквідовані", - йдеться в спільній заяві опублікованій за підсумками засідання РБ ООН.
У заяві сторони "висловили стурбованість недавньою серією пусків балістичних ракет, здійснених КНДР". У ній вказується, що такі пуски порушують резолюції РБ ООН.
Нагадаємо:
Північна Корея своїми ракетними випробуваннями підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.
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