ООС: 10 обстрілів, бойовики застосовувала міномет 82 мм Суспільство | 28-08-2019, 08:50 0 123 27 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.



Про це станом на 7 ранку 28 серпня повідомив штаб ООС.



Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – міномету калібру 82 мм, а також – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил.



"Впродовж минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", - звітують у штабі.