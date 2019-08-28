Прокуратура зареєструвала ще одне провадження за фактом обвалу частини будинку у Дрогобичі Суспільство | 28-08-2019, 12:31 0 64







Сьогодні, 28 серпня 2019 року, до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що того дня, близько 02:40 год, на одній із вулиць у Дрогобичі відбувся обвал будинку, внаслідок чого зруйнувався один під’їзд з першого по четвертий поверх.



За цим фактом поліцейські зареєстрували кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 КК України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства, що спричинило тяжкі наслідки у виді знищення та пошкодження майна громадян та завдання шкоди їхньому здоров’ю і спричинення смерті) та розпочали досудове розслідування.



Окрім правоохоронців, які з’ясовують обставини та причини інциденту, на місці події працюють надзвичайники, які розбирають завали.



Станом на 9:00 год ранку врятовано та госпіталізовано 7 осіб, серед яких 4 дітей. Двоє осіб загинуло. Усього у будинку зареєстровано 17 мешканців.



Пошуково-рятувальні роботи тривають.



Водночас, Дрогобицькою місцевою прокуратурою додатково внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами Дрогобицької міської ради та комунального підприємства при утриманні житлового будинку (ч.2 ст.364 КК України).



Вказані кримінальні провадження об’єднано у одне.



Довідково: покарання, передбачене санкціями статей, становить від 5 до 12 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Прокуратурою області взято на контроль хід розслідування.



Пресслужба прокуратури Львівської області



