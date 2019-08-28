У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті вилучено товарів на 1,2 млн гривень Суспільство | 28-08-2019, 13:19 0 49

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучили з незаконного обігу велику партію товарів.

В рамках проведення операцій «Рубіж», «Мережа»,«Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було викрито схему ввезення на митну територію України товарів різних категорій без їх декларування, шляхом подрібнення партій, що призвело до несплати у державний бюджет коштів у значних розмірах.

На підставі ухвали суду проведено обшуки за місцями зберігання товарів та у вантажному автомобілі, яким вони перевозилися. За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено та передано на зберігання одяг та взуття іноземного виробництва вартістю 1,2 млн грн, чорнові записи та вантажний автомобіль.

Слідство триває.

Прес-служба ДФС України

