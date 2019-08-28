Закарпатські митники вилучили в київлянина 7 кг сонячного каміння Суспільство | 28-08-2019, 13:19 0 56

Сьогодні, 28 серпня 2019 року, на митному посту «Косино» Закарпатської митниці ДФС митники запобігли незаконному ввезенню в Україну незадекларованого товару.

В зону пункту пропуску українець заїхав автомобілем «Ford», реєстраційний знак України. Для проходження митного контролю водій обрав смугу руху «зелений коридор», чим засвідчив, що переміщує предмети, які не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, або обкладенню митними та іншими платежами чи зборами, і на переміщення яких через митний кордон України не встановлено заборон чи обмежень.

Враховуючи систему ризиків, митники вивели транспортний засіб із загального потоку для проведення поглибленого огляду.

В результаті огляду автомобіля митники виявили 7 кілограмів обробленого каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин, який наш співвітчизник віз із Франції та порошок невідомого походження.

Наразі тривають першочергові дії по фіксуванню правопорушення.

ДФС у Закарпатській області

