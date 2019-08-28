Деклараційна кампанія – 2019 на Львівщині: до бюджету надійшло понад 99 млн грн податку на доходи фізичних осіб та понад 15 млн грн військового збору Суспільство | 28-08-2019, 13:20 0 57

Громадянами Львівщини до відокремлених управлінь Головного управління ДФС у Львівській області подано понад 18000 декларацій про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів складає 3,3 млрд. гривень. За результатами декларування 5020 громадянами сплачено до бюджету 99,1 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та 15,4 млн. грн. військового збору (далі – ВЗ). Найбільші суми податків сплачено громадянами, які проживають у:

місті Львові – 48,0 млн. грн. ПДФО та 5,9 млн. грн. ВЗ;

Пустомитівському районі – 15,7 млн. грн. ПДФО та 2,6 млн. грн. ВЗ;

м. Дрогобичі та Дрогобицькому районі – 5,3 млн. грн. ПДФО та 1,3 млн. грн. ВЗ;

м. Стрий та Стрийському районі – 4,2 млн. грн. ПДФО та 0,8 млн. грн. ВЗ.

Найбільше податків задекларував та сплатив громадянин, який проживає у Пустомитівському районі. Ним сплачено до бюджету додатково 12 млн.грн. ПДФО та 2 млн.грн. ВЗ.

