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Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил

Суспільство | 28-08-2019, 14:06Коментарів: 0 0 Переглядів: 59 59    

Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують у штатному режимі, пропускні операції здійснюються з 06.00 до 20.00.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та суттєво збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 51,5 тисячі осіб та 5,8 тисячі транспортних засобів:
«Майорське» – 12655 осіб та 1390 транспортних засобів;
«Мар’їнка» – 11120 осіб та 1855 транспортних засобів;
«Новотроїцьке» - 9745 осіб та 1550 транспортних засобів;
«Гнутове» – 5110 осіб та 1075 транспортних засобів;
«Станиця Луганська» – 12880 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:
«Майорське» – 20/50; «Мар’їнка» – 0/60; «Новотроїцьке» – 40/20; «Гнутове» – 10/10.
Учора прикордонники Донецького та Лисичанського загонів спільно з співробітниками ДФС зі складу Об'єднаних сил у КПВВ «Новотроїцьке» і «Станиця Луганська» завадили двом спробам переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Зокрема через лінію розмежування намагались провезти медичне обладнання, продукти харчування та автозапчастини на загальну суму понад 130 тисяч гривень. Виявлені товари вилучено представниками ДФС для здійснення подальшого процесуального оформлення.
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