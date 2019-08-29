У справі про ухилення від сплати митних платежів на Закарпатті додатково вилучено товарів на 5 млн гривень Суспільство | 28-08-2019, 19:28 0 89

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали суду провели обшуки складських приміщень, в яких зберігалися товари іноземного виробництва, незаконно ввезені в Україну.

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено партію посуду, кухонних наборів, кухонних виробів та столових наборів різного асортименту вартістю 5 млн грн, а також транспортний засіб, відеореєстратор та чорнові записи.

Як повідомлялося раніше, в рамках проведення операцій «Рубіж», «Мережа»,«Бастіон» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було викрито схему ввезення на митну територію України товарів різних категорій без їх декларування, шляхом подрібнення партій, що призвело до несплати у державний бюджет коштів у значних розмірах.

Слідство триває.

Прес-служба ДФС України

