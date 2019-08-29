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Бойовики скинули гранату з безпілотника під Широкиним

Суспільство | 29-08-2019, 09:23Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
Джерело: зведення штабу ООС станом на 7 ранку 29 серпня.

28 серпня проросійські бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, але втрат українська армія не зазнала.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Деталі. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Лебединського – зі стрілецької зброї;

- неподалік від Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів;

- 4 рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Широкиного – з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних Сил, ворог застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новолуганського – застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю,

- у районі Зайцевого – заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю;

- поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Південного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Майорська противник тричі порушив режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

В одному з випадків, о 12.25, здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут", що становив загрозу мирному населенню та персоналу, який знаходився на КПВВ "Майорське".

А від початку поточної доби російські найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – поблизу Мар’їнки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

- неподалік від Зайцевого – з озброєння БМП та стрілецької зброї;

- поблизу Південного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
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