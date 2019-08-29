На Львівщині оголосили жалобу за загиблими під час обвалу будинку у Дрогобичі Суспільство | 29-08-2019, 13:56 0 67

У зв`язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня 2019 року і внаслідок якої загинули мешканці міста Дрогобич, Львівська обласна державна адміністрація оголосила на території області дводенну жалобу за загиблими.



Днями жалоби оголошені 29 та 30 серпня.

На знак скорботи за загиблим у Дні жалоби на всій території Львівської області закликаємо приспустити Державний Прапор України із траурною стрічкою на будинках і спорудах місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій та ін. на території усієї області.

Окрім того, закликаємо обмежити проведення розважально-концертних заходів, а в закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті – рекомендуємо не вмикати розважальну музику.

Львівська обласна державна адміністрація висловлює співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати.

Довідково:



За інформацією Головного управління ДСНС у Львівській області, пошуково-рятувальні роботи завершені.

Відтак, під завалами людей немає. Станом на зараз, тривають роботи з розбору завалу будівельних конструкцій. Силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі – 5 дітей. Під завалами виявлено тіла 8 осіб, у тому числі 5-річного хлопчика.

Зазначимо, що на місце надзвичайної ситуації невідкладно прибули бригади лікарів-консультантів з «ОХМАТДИТу» та Міської дитячої клінічної лікарні м. Львова. 7 осіб госпіталізовано в Дрогобицьку мільку лікарню №1. Після стабілізації стану, 2 дітей транспортовано реанімобілями до Міської дитячої клінічної лікарні м. Львова, 1 жінку в Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова (проводиться оперативне втручання).

