Соціальні працівники організували для дітей цікаве дозвілля Суспільство | 29-08-2019, 14:02 0 118 Працівники відділу соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді організували для діток, віком від 4 до 15 років, майстер-клас «Спогади про літо». Юні учасники власноруч розмальовували гіпсові магнітики на морську тематику.



«Літо минає дуже швидко. І завжди хочеться хоч якось зберегти, „взяти“ з собою шматочок літа, щоб взимку частіше згадувати про сонячні дні. З цією метою ми розмальовували гіпсові магнітики на морську тематику. Це нескладне і дуже цікаве заняття для дітей. Захоплюючий процес розпису магнітів дозволив дітям своїми руками створити ексклюзивний сувенір, який можна повісити на холодильник, подарувати батькам або один одному. Бо найприємніше — дарувати такі милі сувеніри своїм близьким, тим більше, якщо магнітик виготовлений своїми руками», — повідомили організатори майстер-класу.





Також організатори висловлюють вдячність «VANY.PASKA» за надані гіпсові фігурки.