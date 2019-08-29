Понад 809 мільйонів гривень сплатили до казни будівельники Львівщини за сім місяців 2019 року Суспільство | 29-08-2019, 14:03 0 67

Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у січні-липні 2019 року підприємства будівельної галузі сплатили до Зведеного бюджету України 809,3 млн. грн., що на 254,3 млн. грн., або на 45,8 відсотка більше, ніж у тому ж періоді 2018 року.

Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 5,1 відсотка.

Найбільшими платниками будівельної галузі є: ПП "Арт-Енерго", Фiлiя Бурове Управлiння "Укрбургаз", Представництво "Унiбеп Спулка Акцийна", Фiлiя "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" ПАТ "Українська Залізниця", ПРАТ "Холдингова Компанiя "Еко-Дiм", ТОВ "БК "Горизонти", ПП "Галкомсервiс", МНВАП "Авiокон Проект" та ПРАТ фiрма "Галбуд".



