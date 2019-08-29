На Харківщині прикордонники затримали росіянина, який автомобілем проривався в Україну Суспільство | 29-08-2019, 14:07 0 62



Учора в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники завадили незаконному перетину кордону громадянином Росії.



Росіянин 1993 року народження прямував в Україну автомобілем «Форд». Під час проходження прикордонного контролю чоловік не зміг підтвердити мету запланованої поїздки в нашу країну та наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні. У зв’язку із невиконанням іноземним громадянином умов в’їзду в Україну, визначених діючим законодавством, правоохоронцями було прийнято рішення про відмову йому у в’їзді в Україну. Щойно чоловік це почув, завів автомобіль та, збільшуючи швидкість, спрямував його в напрямку виїзду з пункту пропуску.



Аби не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів. На місце події прибула група реагування. На виїзді з пункту пропуску автомобіль було зупинено, а правопорушника затримано.



Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України, порушення режиму в пункті пропуску, чоловіку загрожує адміністративна відповідальність та заборона в’їзду в Україну. Його подальшу долю вирішить суд.





