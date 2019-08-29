На Львівщині воїни-ремонтники відзначили день частини Суспільство | 29-08-2019, 14:36 0 80



Військовослужбовці окремого ремонтно-відновлювального полку ОК «Захід» що дислокується на Львівщині відсвяткували п’яту річницю створення військової частини.

Заходи з нагоди цієї події відбулись у Золочівському районному Народному домі.

Формування нашої військової частини відбулось у складний для держави час, в період 2013-2014 років. Зокрема, у період з березня по грудень 2014 року ми сформували дві ремонтно-евакуаційних групи у складі механізованих бригад на Сході України, розгорнули пункт збору пошкоджених машин . Саме ці підрозділи займались евакуацією та обслуговуванням озброєння та техніки українських бойових частин з поля бою та її ремонтом безпосередньо поблизу лінії зіткнення із ворогом. Кількість повернутих в стрій бойових броньованих машин, артилерійських систем, іншої військової техніки сягає сотень одиниць. Наші фахівці якісно, оперативно і вчасно виконували і продовжують виконання своїх обов’язків як на передовій, так й у пункті постійної дислокації. Усі воїни-ремонтники, які брали участь у проведенні Антитерористичної операції повернулись додому без втрат. Втім, ми шануємо і пам’ятаємо усіх побратимів з інших військових частин, що полягли у боротьбі за незалежність України, – звернувся до присутніх командир військової частини полковник Петро Бухер.

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих на Сході України. Під час заходу до присутніх з промовою звернувся військовий капелан, о. Михайло Сукмановський, який поблагословив військових та подарував ікону, як оберіг для особового складу підрозділу. Грамотами та подяками Львівської облдержадміністрації, Золочівської райдержадміністрації та Золочівської районної ради було відзначено низку військовослужбовців полку. Святковий настрій учасникам свята подарували місцеві творчі колективи, солісти та молодь танцювального колективу «Первоцвіт»

Довідково: Окремий ремонтно-відновлювальний полк оперативного командування «Захід» був сформований на базі двох військових частин – ремонтно-відновлювального батальйону та центру забезпечення бронетанковим майном став потужним військовим формуванням для здійснення технічного забезпечення військових частин оперативного командування, ведення технічної розвідки, евакуації всіх видів озброєння та військової техніки, комплексного і спеціалізованого середнього та поточного ремонту бронетанкового озброєння і техніки, автомобільної техніки та зразків ракетно-артилерійського озброєння.

