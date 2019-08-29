Визначаємо поняття акцизного складу в контексті податкових змін Суспільство | 29-08-2019, 14:38 0 65

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» з 1 січня 2019 року Податковий кодекс України доповнено поняттями акцизного складу пересувного, розпорядника акцизного складу пересувного, викладено у новій редакції поняття акцизного складу та розпорядника акцизного складу, розширено визначення платника акцизного податку, а також встановлено, що ведення обліку обсягів пального або спирту етилового здійснюється у Системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі - СЕАРП та СЕ).

ДФС веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.

СЕАРП та СЕ запроваджується з 1 липня 2019 року з урахуванням перехідних положень, визначених у Податковому кодексі України.

Платники податку були зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструвати в СЕАРП та СЕ усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

Суб’єкти господарювання, які відповідатимуть визначенню платників податку з 1 липня 2019 року, були зобов’язані до 1 липня 2019 року зареєструватися платниками податку та зареєструвати в СЕАРП та СЕ усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 1 липня 2019 року.

Отже, з 1 липня 2019 року запроваджено реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, засобами якого здійснюватиметься реєстрація платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового - розпорядників акцизних складів/акцизних складів пересувних.

Довідково: лист ДФС України від 26.07.2019 №24101/7/99-99-12-03-03-17.

Мінфін затвердив нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що у зв’язку з офіційним опублікуванням з 07.08.2019 року набрав чинності Наказ Міністерства фінансів України №177 від 25 квітня 2019 року «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», яким затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи.

Серед основних змін: введено окремий додаток Ф3 «РОЗРАХУНОК суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв'язку з використанням права на податкову знижку».

Крім того, Розділ ІІ декларації «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» доповнено новими рядками:

- 10.2 «Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру»;

- 10.4.1 «Дохід, отриманий від фізичної особи - платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця)».

Про легалізацію заробітної плати в Галицькому управлнні

На черговому засіданні робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, нещодавно проведеному у Галицькому управлінні ГУ ДФС у Львівській області, проведено заслуховування керівників «підприємств-мінімізаторів» району, у яких середня заробітна плата у липні 2019 року склала менше, ніж у відповідній галузі економічної діяльності. Зустріч проводилась з метою встановлення проблемних питань функціонування таких суб'єктів господарювання та їхнього врегулювання і вирішення.

Начальник Галицького управління Андрій Кобільник ГУ ДФС у Львівській області зазначив, що легалізація заробітної плати, прихованої зайнятості на сьогодні є одним із основних напрямків роботи органів ДФС.

Нелегальне працевлаштування позбавляє працівника права не лише на достойну пенсію, а й знижує його соціальну захищеність.

Мінуси заробітної плати «у конверті» очевидні:

► трудовий стаж не зараховується, не виплачується гарантований розмір заробітної плати (зокрема, доплати, надбавки та заохочувальні виплати);

► відсутні жодні соціальні гарантії, передбачені для працівника, а саме: права на відпустку, зокрема, додаткову та без збереження зарплати, відпустку по вагітності та пологах; права на оплату листа непрацездатності; права на соціальне страхування на випадок безробіття; права на достроковий вихід на пенсію, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права на скорочений робочий день, тиждень, якщо ви працюєте в шкідливих умовах; права не працювати у вихідний та святковий день; права не залучатися до наднормових робіт без вашого бажання; права на охорону праці; права на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; права на гарантії за колективним договором. Якщо умови оплати праці не обумовлені у трудовому договорі, їх виконання або невиконання визначатиметься тільки особистим ставленням керівника до конкретної людини;

► звільнення може відбутися у будь-який момент і без вихідної допомоги.

Підсумовуючи зустріч, посадовець наголосив, що нелегальна трудова діяльність – це відповідальність перед законом як роботодавця, так і працівника. За порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника - штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат - 125190 гривень.

Затверджено зміни до форм декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що 09.08.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 08.05.2019 №189 (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11.07.2019 за №774/33745) (далі – Наказ №189), яким затверджено зміни до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841).

Зміни внесено відповідно до ст.46 глави 2 розділу II, п.223.2 ст.223 розділу VI Податкового кодексу України, законів України від 08 листопада 2018 року №2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» та від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Так, зокрема, викладено у новій редакції додаток 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу» та додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії» до декларації акцизного податку.

Крім того, затверджено низку нових додатків, а саме:

► додаток 12 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу»;

► додаток 13 «Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу»;

► додаток 11 «Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу»;

► додаток 12 «Довідка № ________ про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу»;

► додаток 13 «Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу».

Також змін зазнали інші додатки, сама форма декларації акцизного податку та Порядок заповнення та подання декларації акцизного податку.

Наказ №189 опубліковано 09.08.2019 у інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України» №60.

За порушення правил обліку, виробництва та обігу пального на акцизних складах передбачені штрафні санкції

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що штрафні санкції за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального на акцизних складах згідно зі ст.128 Податкового кодексу України застосовуються за:

1) порушення порядку реєстрації витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі - штраф 20 тис. грн за кожне порушення, за повторне протягом року – 50 тис. грн;

2) відсутність з вини платника податку реєстрації акцизних складів у системі електронного адміністрування реалізації пального платником податку – розпорядником акцизного складу - штраф 1 млн грн, за повторне порушення протягом року – 2 млн грн;

3) незабезпечення з вини розпорядника акцизного складу своєчасного подання до ДФСУ електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального - штраф 1000 грн за кожний неподаний електронний документ.

Зазначені штрафні санкції вступають в силу поступово, в залежності від місткості резервуарів, які розташовані на акцизних складах їх розпорядників, а саме:

1) з 1 липня 2019 – якщо перевищує 20 000 куб. метрів;

2) з 1 жовтня 2019 року – якщо перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20 000 куб. метрів;

3) з 1 січня 2020 року – якщо не перевищує 1000 куб. метрів.

Офіційне оформлення трудових відносин

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що офіційне працевлаштування дозволяє громадянину отримувати пакет соціальних гарантій, пільг та виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги при нещасному випадку; своєчасної та не нижче мінімального розміру виплати заробітної плати; щорічної відпустки та відпустки по догляду за дитиною; податкової знижки тощо. Тому роботодавцям – фізичним особам – підприємцям (далі - ФОП) необхідно легального оформлювати найманих робітників.

Для офіційного оформлення найманого працівника на роботу ФОП необхідно:

- укласти трудовий договір з найманим працівником;

- оформити наказ (розпорядження) щодо прийняття працівника на роботу;

- до початку роботи працівника подати до територіального органу ДФС за місцем обліку ФОП як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування повідомлення про прийняття працівника на роботу за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413;

- зробити запис в трудовій книжці про прийняття працівника на роботу відповідно до вимог Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 №58 із змінами.

Хто подає повідомлення за формою № 20-ОПП з інформацією про об’єкти оподаткування відокремлених підрозділів (філій, представництв)?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що відокремлений підрозділ юридичної особи (філія, представництво), який згідно з п.15.1 ст.15 Податкового кодексу України є платником податків, зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах, повідомляти про всі об’єкти оподаткування, що знаходяться на його балансі, шляхом подання до контролюючого органу повідомлення за формою № 20-ОПП.

Юридична особа подає до контролюючого органу повідомлення за формою №20-ОПП та інформує про всі об’єкти оподаткування, крім тих, відомості щодо яких надані до відповідних контролюючих органів відокремленими підрозділами такої юридичної особи.

У разі закриття відокремленого підрозділу відокремлений підрозділ подає до контролюючого органу повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про закриття об’єктів оподаткування, а юридична особа - повідомлення за формою №20-ОПП з інформацією про відкриття об’єктів оподаткування, що не припиняються із закриттям відокремленого підрозділу. Так само подаються повідомлення і у разі передачі об’єкта відокремленого підрозділу на баланс іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи або якщо внаслідок організаційних чи інших змін об’єкт перестав бути об’єктом оподаткування відокремленого підрозділу.

Формування доходу підприємцем - платником єдиного податку. Які правила?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що доходом фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку.

Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

У платника єдиного податку третьої групи, який є платником ПДВ, до доходу за звітний період включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Дата отримання доходу - дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Разом з тим, до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Зазначена норма передбачена п.292.1, п.292.3, п.292.6 ст.292 Податкового кодексу України.

Фізична особа має квартири в різних населених пунктах. Куди звертатись для звірки сплати податку на нерухомість?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що обчислення суми податку з об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється фіскальним органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості.

Податкове повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) фізичній особі - платнику податку фіскальним органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Податок сплачується за місцем розташування об'єкта нерухомості протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичні особи - платники податку на нерухоме майно, мають право звернутися з письмовою заявою до фіскального органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, фіскальний орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Отже, громадяни - власники декількох об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщених в різних населених пунктах, для проведення звірки даних можуть звернутися до фіскального органу за місцем проживання (реєстрації).

Зазначена норма передбачена п.п.266.7.3 п.266.7 ст.266 Податкового кодексу України.

Фізичну особу зареєстровано підприємцем на загальній системі оподаткування. Як обліковувати доходи та витрати?

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Книга обліку доходів і витрат повинна бути зареєстрована після дати державної реєстрації підприємця, до початку здійснення діяльності.

Книгу обліку доходів і витрат, форма та порядок ведення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 №481.

Об’єктом оподаткування підприємця на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) i документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

Підприємець заповнює Книгу за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів, здійснюючі записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

Підприємець заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Вимога щодо ведення Книги найманими особами, які перебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою не передбачена.

Книга ведеться наступним чином:

- у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

- у графі 3 вказується сума повернутих коштів за товари (роботи та послуги) або повернутої передплати;

- у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом, зокрема, платіжні доручення, прибуткові касові ордери, квитанції, фіскальні чеки, акти закупки, акти виконаних робіт, наданих послуг та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати;

- у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня.

У графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці, протягом якого отримано дохід, але, якщо дохід у звітному місяці не отримувався, то графа 7 «Сума витрат на оплату праці найманих осіб» Книги не заповнюється.

У графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів, тощо, які повинні бути документально підтверджені у гр.5.

Також, у графі 8 відображається суми сплаченого за себе єдиного внеску, а також сплачені суми платежів за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності по факту їх сплати на підставі підтверджуючих документів.

У графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу (різниця між доходом за звітний період (графа 4) та понесеними витратами від провадження господарської діяльності (графи 6, 7, 8)).

Однак, у разі якщо результатом розрахунку буде від’ємне значення, то графа 9 Книги прокреслюється.

Підприємці, які зареєстровані платниками ПДВ, у Книзі суми доходів і витрат відображають без ПДВ.

У разі отримання доходу в готівковій та безготівковій формі запис в Книзі здійснюється окремими рядками за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, а датою отримання доходу вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок фізичної особи - підприємця або отримання готівки в касу.

Оскільки виручкою підприємця вважається дохід, отриманий у грошовій та негрошовій формі, то датою при формуванні загального оподатковуваного доходу є дата фактичного надходження коштів на банківський рахунок (у касу) або отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (тобто застосовується касовий метод).

До складу витрат включаються тільки витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманням доходу та підтверджені відповідними документами про їх оплату.

У разі нереєстрації (неведення) Книги обліку доходів та витрат до фізичної особи- підприємця застосовуються штрафні санкції, передбачені ст.121 Податкового кодексу України (510 грн., 1020 грн.) та ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (штраф від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при накладенні штрафу протягом року за те ж порушення – від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Зазначена норма передбачена п.177.2, п.177.10 ст.177; п.178.6 ст.178 Податкового кодексу України та «Порядком ведення Книги фізичними особами - підприємцями на загальній системі оподаткування», затвердженим наказом Міндоходів від 16.09.2013 №481.

Для комфортного звітування на веб-порталі відомства розміщені сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет»

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що ДФС України постійно вдосконалює та збільшує кількість електронних сервісів, головною метою створення яких є забезпечення платників наданням якісних та актуальних послуг.

Фахівці пояснили, що для комфортного звітування на веб-порталі відомства розміщені сервіси «Електронна звітність» та «Електронний кабінет».

Завдяки ним можна сформувати, перевірити та надіслати до ДФС податкову звітність, перевірити розрахунки з бюджетом, дізнатися про терміни сплати податків, оцінити податкові ризики діяльності з вашим партнером по бізнесу, який, можливо, не є платником ПДВ, є банкрутом чи відсутній за визначеною в установчих документах адресою.

Користуючись сервісами, платники можуть заощадити власний робочий час та скоротити до мінімуму контакти з органами ДФС.

Крім того, розповіли присутнім, як правильно заповнити реквізити платіжних доручень на перерахування податків та зборів до бюджету. Також, де на сайті можна знайти необхідну роз’яснювальну інформацію та безпосередньо самі реквізити.

Відмова в отриманні податкового повідомлення -рішення не звільняє від сплати податкових зобов’язань

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що відмова в отриманні податкового – повідомлення рішення не звільняє їх від сплати податкових зобов’язань.

Підпунктом 58.3 ст.58 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено, що податкове повідомлення-рішення вважається належним чином врученим платнику податків (крім фізичних осіб), якщо його надіслано у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ).

Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі, якщо його вручено їй особисто чи її представникові, надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого місцезнаходження фізичної особи з повідомленням про вручення або у порядку, визначеному пунктом 42.4 статті 42 ПКУ. У такому самому порядку надсилаються податкові вимоги та рішення про результати розгляду скарг.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Заповнення реквізитів платіжного доручення на сплату єдиного соціального внеску

Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що при сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

- у полі № 1 – зазначається службовий код («*»);

- у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного внеску);

- у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

- у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу;

- у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

- у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

- у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.

При заповненні реквізита «Отримувач»:

- зазначається повне або скорочене (за наявності) найменування отримувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі або в Єдиному банку даних юридичних осіб, або в реєстраційному документі;

- зазначається прізвище, ім’я, по-батькові отримувача, що відповідає прізвищу, імені, по-батькові отримувача, яке містить паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів);

- під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Разом з тим, для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів.

Оскільки єдиний соціальний внесок не належить до доходів бюджету, то код бюджетної класифікації не вказується, а у полі «Отримувач» платіжного доручення зазначаються найменування органу ДФС та його код ЄДРПОУ.

Зазначене визначено «Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів» затвердженим наказом МФУ від 24.07.2015 № 666.

До уваги користувачів Електронного кабінету!

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області А.Кобільник, що у зв’язку з початком роботи Державної податкової служби України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 682-р «Питання Державної податкової служби України» повідомляємо, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua.

До завершення заходів з реорганізації Державної фіскальної служби України для зручності користувачів вхід до Електронного кабінету буде можливим і за адресою: cabinet.sfs.gov.ua.

За інформацією Державної податкової служби України.



