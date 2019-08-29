В День пам’яті захисників України вшанували загиблих воїнів Суспільство | 29-08-2019, 14:39 0 65 https://www.youtube.com/watch?v=PgprGguPYM4&feature=youtu.be





В Україні сьогодні, 29 серпня, відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни

Таку пам’ятну дату своїм Указом встановив Президент України Володимир Зеленський. Про це глава держави повідомив під час урочистостей 24 серпня, у День Незалежності.

Сьогодні, у Міністерстві оборони України, у меморіальному комплексі «Зала Пам’яті» відбулися заходи щодо вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців, учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

У заходах з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави разом з Президентом України Володимиром Зеленським взяли участь керівники силових структур та відомств, зокрема і Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Під час заходу біля будівлі Міністерства оборони України зачитали прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у різні роки. Пам’ять кожного захисника вшанували ударом у дзвін і салютом із особистої зброї Почесної варти. Глава держави та керівники країни поклали квіти до Пам’ятного дзвона.

У Залі пам’яті військовослужбовці роти Почесної варти у присутності Президента перегорнули сторінку Книги пам’яті, в якій зазначені імена загиблих захисників України, на дату 29 серпня. Також учасники заходу поклали квіти й біля Книги пам’яті.

Президент України, Голова прикордонного відомства та інші силовики поспілкувався з родичами загиблих захисників.

«Схиляю голову перед кожним українським воїном, який віддав життя самовіддано обороняючи нашу землю!

Ми мусимо щоденно пам`ятати про них і їхні подвиги. Своїм внеском вони дозволили Україні залишатися вільною і продовжувати боротися з російським окупантом.

Серед полеглих за світле майбутнє нашої держави 70 охоронців кордону, а п’ятеро зникли безвісти! Пам’ять про їхні героїчні вчинки назавжди закарбовано в історії.

У найскладніші періоди прикордонники разом з усіма українськими захисниками проявляли виключно мужність та героїзм під час виконання бойових завдань», - відмітив Голова ДПСУ на своїй сторінці у Фейсбуку.

Також заходи із вшанування пам’яті загиблих воїнів із хвилиною мовчання пройшли в усіх підрозділах та навчальних закладах Державної прикордонної служби.



