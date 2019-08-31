З 1 жовтня 2019 року будуть діяти нові реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, які відповідатимуть вимогам стандарту IBAN Суспільство | 30-08-2019, 11:21 0 83

Головне управління ДФС у Львівській області інформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні» здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевого бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 цифрових символів.

Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Відповідно, з 01 жовтня 2019 року будуть змінені реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.

З інформацією про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територіальних органів ДПС та ДФС у Львівській області у рубриці «Бюджетні рахунки» (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).

