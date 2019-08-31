Коли зручніше перетинати українсько-угорський кордон? Суспільство | 30-08-2019, 14:53 0 86

Останнім часом у ЗМІ масово ширяться скарги громадян щодо черг на українсько-угорському кордоні. То ж коли вигідніше перетинати українсько-угорський кордон, щоб не потрапити в чергу? Дуже часто ми задаємо собі дане питання перед виїздом закордон. Адже прекрасно розуміємо, що в деякі дні можна провести в черзі від 4-х до 10-и годин.

З метою допомоги громадянам, що перетинають українсько-угорський кордон фахівцями Закарпатської митниці ДФС здійснено аналіз завантаженості пунктів пропуску в період із 01 липня по 21 серпня 2019 року на українсько-угорському кордоні.

Якщо ви прямуєте закордон легковим автомобілем через пункт пропуску «Чоп-Загонь», то найкраще це зробити у вівторок або середу. Як показує статистика, у цей день найменша кількість транспортних засобів перетинають кордон у даному пункті пропуску (див. графік нижче). А от коли точно не варто спішити їхати в пункт пропуску «Чоп-Загонь», так це у суботу чи неділю.

Найкращі дні для перетину пункту пропуску «Чоп-Загонь» автобусом – це вівторок або середа, а от максимальна кількість автобусів слідує через зазначений пункт пропуску у понеділок, саме у цей день вам слід запастися терпінням та часом, щоб перетнути кордон автобусом.

Наступний за популярністю серед подорожуючих пункт пропуску на українсько-угорському кордоні «Лужанка-Берегшурань». Обираючи даний пункт пропуску для перетину кордону легковим автомобілем вам слід пам’ятати, що найкращі дні для цього – це вівторок та четвер, а от при виборі вихідних днів (суботи, неділі) для перетину кордону вам варто виїхати завчасно, оскільки в ці дні максимальна кількість бажаючих перетнути кордон в даному пункті пропуску. Найкращий день для подорожі автобусом через пункт пропуску «Лужанка-Берегшурань» - це вівторок. Фактична середньодобова пропускна спроможність автобусів пункту пропуску склала близько 25 автобусів, що майже 2,5 рази перевищує проектну пропускну спроможність даного пункту пропуску. Це свідчить лише про одне – реконструкція та розширення пункту пропуску «Лужанка-Берегшурань» вкрай необхідні. При цьому нагадуємо, що на даний час в пункті пропуску тривають будівельні роботи, тому просимо вибачення за незручності.

«Вилок-Тісабеч» – третій за величиною та пропускною спроможністю пункт пропуску на українсько-угорському кордоні. Середньодобовий показник пропущених легкових автомобілів в період з 01 липня по 21 серпня 2019 року складає близько 1100 авто. Варто відмітити, що проектна пропускна спроможність цього пункту пропуску складає всього 400 легкових автомобілів. Таким чином, на даний момент фактична пропускна спроможність пункту пропуску перевищено майже втричі, що свідчить про необхідність модернізації цього пункту перетину кордону. Чимало подорожуючих обирає зазначений пункт пропуску для перетину кордону з ЄС. З 80% ймовірністю можна сказати, що кращим днем для подорожі через даний пункт пропуску є неділя, а от у суботу краще обирати інші пункти пропуску для перетину кордону або виїхати завчасно, оскільки прийдеться чимало очікувати у черзі на перетин кордону. Максимальна кількість подорожуючих перетинає даний пункт пропуску легковим автомобілем саме у суботу.

Досить зручними для перетину кордону знайшли для себе громадяни маленькі пункти пропуску «Косино-Барабаш» та «Дзвінкове-Лонья». Закарпатська митниця ДФС нагадує, що ці пункти пропуску працюють щоденно з 08:00 по 20:00, тому нічні подорожі не варто планувати через дані пункти пропуску. Проектна пропускна спроможність пункту пропуску «Косино-Барабаш» складає 1600 легкових автомобілів за добу, пункту пропуску «Дзвінкове-Лонья» - 800 легкових автомобілів/доба.

Найменша кількість транспортних засобів перетинає кордон в пункті пропуску «Косино-Барабаш» у вівторок та середу, а от п’ятниця-субота найбільш завантажені дні.

Із 80 % ймовірністю можна стверджувати, що найбільш вдалим днем для швидкого перетину кордону в пункті пропуску «Дзвінкове-Лонья» є вівторок. Обравши цей пункт пропуску для перетину кордону у суботу та неділю варто виїжджати завчасно, оскільки висока ймовірність довгий час очікувати в черзі на перетин кордону.

Насамкінець хочеться нагадати про корисні інтернет-сервіси під час планування часу перетину кордону:

https://dpsu.gov.ua/border - он-лайн камери спостереження на пунктах пропуску із сусідніми державами;

http://kordon.sfs.gov.ua – інформація про час очікування в пунктах пропуску та черги на кордоні України.

Закарпатською митницею ДФС вживаються всі можливі заходи для уникнення черг перед пунктами пропуску для комфорту громадян, що перетинають кордон України та просимо вас обирати час перетину кордону із врахуванням фактичних обставин.

ДФС у Закарпатській області

