Коли зручніше перетинати українсько-угорський кордон?...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: субота, 31/08/2019 Для дітей з малозабезпечених сімей у Львові організували акцію «Шкільний портфелик»...>> Для дітей з малозабезпечених сімей у Львові організували акцію «Шкільний портфелик»...>> До уваги подорожніх!...>> З наступного тижня розпочнуть роботи з відновлення мозаїки «Море і риби», розміщеної на колишньому магазині «Океан»...>> Понад 4,7 млрд грн спрямувала Закарпатська митниця ДФС до бюджету...>> Виконавчий комітет затвердив додаткові вимоги до проектування і будівництва об’єктів вулично-дорожньої мережі...>> Мер Львова доручив опрацювати питання якісної роботи таксі біля аеропорту...>> Мер Львова доручив опрацювати питання якісної роботи таксі біля аеропорту...>> Пішохідний перехід над залізничною колією між вул. Чернеча Гора і Вільде відремонтують...>> Квадрокоптер і техніка на 200 тисяч: водія автобуса «підставив» незнайомець...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Стрию судять чоловіка, який вчинив розбій та чинив опір правоохоронцям...
30-08-2019, 13:39  >>> 
До 15 років ув’язнення загрожує ймовірному вбивці людини на Львівщині...
30-08-2019, 13:38  >>> 
Стриянку посадили під варту за вчинене умисне вбивство...
29-08-2019, 10:39  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Коли зручніше перетинати українсько-угорський кордон?

Суспільство | 30-08-2019, 14:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 86 86    

Останнім часом у ЗМІ масово ширяться скарги громадян щодо черг на українсько-угорському кордоні. То ж коли вигідніше перетинати українсько-угорський кордон, щоб не потрапити в чергу? Дуже часто ми задаємо собі дане питання перед виїздом закордон. Адже прекрасно розуміємо, що в деякі дні можна провести в черзі від 4-х до 10-и годин.
З метою допомоги громадянам, що перетинають українсько-угорський кордон фахівцями Закарпатської митниці ДФС здійснено аналіз завантаженості пунктів пропуску в період із 01 липня по 21 серпня 2019 року на українсько-угорському кордоні.
Якщо ви прямуєте закордон легковим автомобілем через пункт пропуску «Чоп-Загонь», то найкраще це зробити у вівторок або середу. Як показує статистика, у цей день найменша кількість транспортних засобів перетинають кордон у даному пункті пропуску (див. графік нижче). А от коли точно не варто спішити їхати в пункт пропуску «Чоп-Загонь», так це у суботу чи неділю.
Найкращі дні для перетину пункту пропуску «Чоп-Загонь» автобусом – це вівторок або середа, а от максимальна кількість автобусів слідує через зазначений пункт пропуску у понеділок, саме у цей день вам слід запастися терпінням та часом, щоб перетнути кордон автобусом.
Наступний за популярністю серед подорожуючих пункт пропуску на українсько-угорському кордоні «Лужанка-Берегшурань». Обираючи даний пункт пропуску для перетину кордону легковим автомобілем вам слід пам’ятати, що найкращі дні для цього – це вівторок та четвер, а от при виборі вихідних днів (суботи, неділі) для перетину кордону вам варто виїхати завчасно, оскільки в ці дні максимальна кількість бажаючих перетнути кордон в даному пункті пропуску. Найкращий день для подорожі автобусом через пункт пропуску «Лужанка-Берегшурань» - це вівторок. Фактична середньодобова пропускна спроможність автобусів пункту пропуску склала близько 25 автобусів, що майже 2,5 рази перевищує проектну пропускну спроможність даного пункту пропуску. Це свідчить лише про одне – реконструкція та розширення пункту пропуску «Лужанка-Берегшурань» вкрай необхідні. При цьому нагадуємо, що на даний час в пункті пропуску тривають будівельні роботи, тому просимо вибачення за незручності.
«Вилок-Тісабеч» – третій за величиною та пропускною спроможністю пункт пропуску на українсько-угорському кордоні. Середньодобовий показник пропущених легкових автомобілів в період з 01 липня по 21 серпня 2019 року складає близько 1100 авто. Варто відмітити, що проектна пропускна спроможність цього пункту пропуску складає всього 400 легкових автомобілів. Таким чином, на даний момент фактична пропускна спроможність пункту пропуску перевищено майже втричі, що свідчить про необхідність модернізації цього пункту перетину кордону. Чимало подорожуючих обирає зазначений пункт пропуску для перетину кордону з ЄС. З 80% ймовірністю можна сказати, що кращим днем для подорожі через даний пункт пропуску є неділя, а от у суботу краще обирати інші пункти пропуску для перетину кордону або виїхати завчасно, оскільки прийдеться чимало очікувати у черзі на перетин кордону. Максимальна кількість подорожуючих перетинає даний пункт пропуску легковим автомобілем саме у суботу.
Досить зручними для перетину кордону знайшли для себе громадяни маленькі пункти пропуску «Косино-Барабаш» та «Дзвінкове-Лонья». Закарпатська митниця ДФС нагадує, що ці пункти пропуску працюють щоденно з 08:00 по 20:00, тому нічні подорожі не варто планувати через дані пункти пропуску. Проектна пропускна спроможність пункту пропуску «Косино-Барабаш» складає 1600 легкових автомобілів за добу, пункту пропуску «Дзвінкове-Лонья» - 800 легкових автомобілів/доба.
Найменша кількість транспортних засобів перетинає кордон в пункті пропуску «Косино-Барабаш» у вівторок та середу, а от п’ятниця-субота найбільш завантажені дні.
Із 80 % ймовірністю можна стверджувати, що найбільш вдалим днем для швидкого перетину кордону в пункті пропуску «Дзвінкове-Лонья» є вівторок. Обравши цей пункт пропуску для перетину кордону у суботу та неділю варто виїжджати завчасно, оскільки висока ймовірність довгий час очікувати в черзі на перетин кордону.
Насамкінець хочеться нагадати про корисні інтернет-сервіси під час планування часу перетину кордону:
https://dpsu.gov.ua/border - он-лайн камери спостереження на пунктах пропуску із сусідніми державами;
http://kordon.sfs.gov.ua – інформація про час очікування в пунктах пропуску та черги на кордоні України.
Закарпатською митницею ДФС вживаються всі можливі заходи для уникнення черг перед пунктами пропуску для комфорту громадян, що перетинають кордон України та просимо вас обирати час перетину кордону із врахуванням фактичних обставин.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
До уваги подорожніх!...
30-08-2019, 20:26  >>> 
Понад 4,7 млрд грн спрямувала Закарпатська митниця ДФС до бюджету...
30-08-2019, 16:10  >>> 
Квадрокоптер і техніка на 200 тисяч: водія автобуса «підставив» незнайомець...
30-08-2019, 15:08  >>> 
Коли зручніше перетинати українсько-угорський кордон?...
30-08-2019, 14:53  >>> 
З 1 жовтня 2019 року будуть діяти нові реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, які відповідатимуть вимогам стандарту IBAN...
30-08-2019, 11:21  >>> 
Відповідальність за неподання/несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг...
29-08-2019, 17:51  >>> 
Відповідальність за неподання/несвоєчасне подання звіту про суми податкових пільг...
29-08-2019, 17:50  >>> 
   АктуальноАктуально
Обвал будинку в Дрогобичі: з-під уламків витягли тіло жінки...
29-08-2019, 08:49  >>> 
28-му річницю Незалежності України відзначать маршем “Нескорених”...
22-08-2019, 18:35  >>> 
У суботу на гала-концерті визначать переможця "Української пісні"...
15-08-2019, 21:38  >>> 
   ПолітикаПолітика
Росіяни, яких готують до обміну, ще в СІЗО України – адвокат...
30-08-2019, 09:49  >>> 
Макрон нагадав Зеленському про потребу політичних кроків для врегулювання конфлікту з РФ...
30-08-2019, 09:10  >>> 
Офіс Зеленського: Взаємне звільнення українців і росіян ще триває...
30-08-2019, 09:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Гривня не відреагувала на призначення нового прем’єр–міністра...
30-08-2019, 09:51  >>> 
"Нова пошта" тестує послугу авіадоставки...
29-08-2019, 08:45  >>> 
Астронавта NASA запідозрили в незаконному шпигунстві...
26-08-2019, 08:48  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До уваги подорожніх!...
30-08-2019, 20:26  >>> 
Понад 4,7 млрд грн спрямувала Закарпатська митниця ДФС до бюджету...
30-08-2019, 16:10  >>> 
Квадрокоптер і техніка на 200 тисяч: водія автобуса «підставив» незнайомець...
30-08-2019, 15:08  >>> 
   ВладаВлада
Разумков закрив засідання Ради...
30-08-2019, 08:51  >>> 
Путін може помилувати українських політв'язнів - РосЗМІ...
30-08-2019, 01:15  >>> 
Трамп і Макрон домовились повернути Росію до G8 наступного року – ЗМІ...
21-08-2019, 09:52  >>> 
   КультураКультура
Автори анімаційного серіалу «Книга-мандрівка. Україна» відзняли другий сезон...
30-08-2019, 11:16  >>> 
Львів’ян запрошують на симфонічний арт-концерт «POETY»...
27-08-2019, 18:21  >>> 
Закарпатські митники передали до Києва в архів 249 старовинних листівок...
21-08-2019, 18:26  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
20:27 Для дітей з малозабезпечених сімей у Львові організували акцію «Шкільний портфелик»
20:27 Для дітей з малозабезпечених сімей у Львові організували акцію «Шкільний портфелик»
20:26 До уваги подорожніх!
19:25 З наступного тижня розпочнуть роботи з відновлення мозаїки «Море і риби», розміщеної на колишньому магазині «Океан»
16:10 Понад 4,7 млрд грн спрямувала Закарпатська митниця ДФС до бюджету
15:11 Виконавчий комітет затвердив додаткові вимоги до проектування і будівництва об’єктів вулично-дорожньої мережі
15:10 Мер Львова доручив опрацювати питання якісної роботи таксі біля аеропорту
15:10 Мер Львова доручив опрацювати питання якісної роботи таксі біля аеропорту
15:09 Пішохідний перехід над залізничною колією між вул. Чернеча Гора і Вільде відремонтують
15:08 Квадрокоптер і техніка на 200 тисяч: водія автобуса «підставив» незнайомець

   Анонси
У День Незалежності в Академії сухопутних військ організують день відкритих дверей...
22-08-2019, 18:37  >>> 
Анонс презентації виставки «ОУН: ідея і чин»...
19-08-2019, 19:19  >>> 
Мешканців області запрошують на концерт до дня народження Кузьми Скрябіна – «Шампанські очі»...
14-08-2019, 21:49  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования