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Квадрокоптер і техніка на 200 тисяч: водія автобуса «підставив» незнайомець

Суспільство | 30-08-2019, 15:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 81 81    


У пункті пропуску «Рава-Руська» в автобусі, який прямував з Польщі, виявили прихований квадрокоптер та іншу цінну техніку.
Так, 29 серпня в зону митного контролю смугою руху «червоний коридор» заїхав автобус під керуванням 39-річного українця, який здійснював рейс за маршрутом «Щецин - Чернівці». Під час перевірки в багажному відсіку автобуса серед особистих речей митники виявили квадрокоптер, планшет SAMSUNG, фотоапарати FUJIFILM та CANON, вебкамери, навушники, накопичувачі інформації тощо. Загалом 52 одиниці незадекларованих за встановленою формою товарів. За словами водія, він переміщував техніку через митний кордон України на прохання незнайомої йому людини.
Товар, орієнтована вартість якого сягає понад 200 тисяч гривень, вилучено. Справу скерують до суду.
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